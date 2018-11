Horeca en marktkramers trakteren op Sinterklaasmarkt JVS

22 november 2018

16u16 0 Sint-Niklaas Bezoekers van de wekelijkse markt werden door de horeca van de Grote Markt en de marktkramers getrakteerd op een gratis drankje. Deze actie gebeurde naar aanleiding van de verplaatste markt, die door de circustent van Sint in de Piste naar het Hendrik Heymanplein verhuisde.

Al enkele jaren slaan de horeca en de marktkramers de handen in elkaar om op regelmatige basis de marktbezoekers te trakteren. Dat was ook donderdag het geval op de wekelijkse markt, die plaatsvond op het Hendrik Heymanplein. Op deze ‘Sinterklaasmarkt’ kregen bezoekers een drankje, ofwel een glaasje Sint- of Pietbier, een Sinterklaas- of Zwarte Piet-thee, een glaasje rode of witte wijn of een fruitsapje. En dat werd gesmaakt, met meer dan duizend consumpties. “Het is onze manier om de waarde van de wekelijkse markt te benadrukken én om er telkens iets positief van te maken. Omdat steeds meer marktkramers deze actie ondersteunen, kunnen we ook telkens met een mooiere traktatie uitpakken. En we willen ook graag de samenhorigheid van de horeca in het centrum verbeteren. Ook dat is belangrijk in deze tijden”, klinkt het bij horeca-uitbaters Bram Lanoye, Carlos Foubert en Dirk Van de Merckt.

Op de markt liep ook een actie van de stad en Unizo, waarbij bezoekers na drie aankopen en evenveel stempels op een kaart een praline kregen aangeboden. Die waren rond 11 uur allemaal al de deur uit.