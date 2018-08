Hooverphonic stelt 17-jarige zangers voor in De Casino 21 augustus 2018

Hooverphonic geeft op woensdag 29 augustus een try-outconcert in De Casino in Sint-Niklaas. De band van Sint-Niklazenaren Alex Callier, tevens peter van De Casino, en Raymond Geerts stellen dan hun nieuwste zangeres in avant-première voor, in aanloop naar hun exclusieve show op het uitverkochte festival Crammerock in Stekene het weekend daarna. De zeventienjarige Luka Cruysberghs, winnares van The Voice van Vlaanderen, krijgt sinds kort de eer om hits als 'Mad About You', 'The World is Mine' en 'The Night Before' een stem te geven. Hooverphonic begeestert intussen al meer dan twintig jaar. Bassist-componist Alex Callier en gitarist Raymond Geerts laten zich al die jaren bijstaan door getalenteerde zangeressen om hun filmische triphop en pop dat extra tikje magie te geven. Tickets voor de try-out in De Casino kosten 23 euro in voorverkoop, 26 euro aan de kassa. Het concert start om 20.30 uur. Info: www.decasino.be.





(JVS)