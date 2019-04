Hooverphonic speelt op Grote Markt: stad maakt headliner Villa Pace bekend JVS

02 april 2019

19u33 0 Sint-Niklaas Hooverphonic is de headliner van het Sint-Niklase stadsfestival Villa Pace. Op 7 september speelt de band op de Grote Markt.

Het is al van 2008 geleden dat Hooverphonic nog te zien was in het weekend van de Vredefeesten. De band van Sint-Niklazenaren Alex Callier en Raymond Geerts en zangeres Luka Cruysberghs komt op zaterdag 7 september opnieuw thuis, op de Grote Markt. Dan is Hooverphonic headliner op het stadsfestival Villa Pace. “We zijn uiteraard heel trots om deze eerste naam aan te kondigen, en meteen is het ook onze headliner. Niet alleen staat de band opnieuw in eigen stad op het podium, met Hooverphonic hebben we ook één van de grootste en beste Belgische bands gestrikt. We krijgen niet altijd de kans om Hooverphonic op ons podium te krijgen, maar als je dan die kans krijgt, grijp je die met beide handen”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

De nieuwe Hooverphonic-plaat ‘Looking for Stars’ ligt sinds november in de rekken. In december stond de band nog in de Lotto Arena, in september doen ze het dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Villa Pace vindt plaats op 6, 7 en 8 september op zes podia verspreid over de stadskern van Sint-Niklaas en is gratis. Het festival wordt georganiseerd door vzw Villa Pace en het stadsbestuur en is een onderdeel van de jaarlijkse Vredefeesten. In dat weekend vindt ook de internationaal befaamde ballonmeeting plaats op de Grote Markt.

De stad Sint-Niklaas start meteen ook met de verkoop van vip-arrangementen. Er zijn vip-kaarten voor de tent aan het hoofdpodium of voor de tent voor het stadhuis waar de ballonmeeting in ideale omstandigheden te volgen is. Meer info: evenementen@sint-niklaas.be.