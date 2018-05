Holebi's van Tiszo delen bloemen uit 24 mei 2018

Holebivereniging Tiszo heeft in Sint-Niklaas de 'Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie' kleur en inhoud gegeven. Op de Grote Markt, voor de toegang tot de Reinaert Galerij, verscheen een regenboog op de klinkers en in het centrum kregen passanten een bloemetje. "De weg naar een algemene aanvaarding van holebi's en transgenders is nog lang. Daarom zijn zo'n acties nodig", aldus Wim Raes van Tiszo, dat de steun kreeg van gemeenteraadslid Filip Herman (N-VA), die had gepleit voor een regenboogzebrapad.





(JVS)