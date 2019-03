Het Stadsgesprek gaat van start: bouw samen met bestuur aan ‘Sint-Niklaas van de toekomst’ JVS

27 maart 2019

16u24 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur wil de inwoners voortaan actief betrekken bij belangrijke projecten. Onder de noemer ‘Het stadsgesprek’ moet dat structurele participatietraject vorm krijgen. Het eerste initiatief is een grote bevraging over wat de inwoners belangrijk vinden voor de stad van morgen. Daarnaast volgen er vijf ‘overlegtafels’ op verschillende locaties.

“We staan voor het grootste participatietraject ooit gevoerd in Sint-Niklaas”, kondigde schepen voor Participatie Bart De Bruyne (Groen) onlangs aan. Dat is nu in een definitieve vorm gegoten en wordt gelanceerd als ‘Het Stadsgesprek’. “Nieuw beleid maken we samen met de inwoners. Dat is de inzet van het stadsgesprek, een nieuw en structureel participatieproject. Het eerste initiatief is een brede bevraging van de inwoners, gekoppeld aan vijf overlegtafels op verschillende locaties. Voortaan willen we de inwoners altijd actief betrekken bij het beleid, onder het motto ‘Samen maken we de stad van morgen’. Dat moet niet alleen de betrokkenheid van de inwoners vergroten, maar ook de fierheid op hun stad. We hebben in deze stad 77.000 experten in ‘Sint-Niklazenaar zijn’. Die willen we graag zoveel mogelijk horen", aldus schepen De Bruyne en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Bevraging

De stad ging woensdag van start met een bevraging bij de inwoners, over wat zij belangrijk vinden in Sint-Niklaas. Die bevraging staat online op www.sint-niklaas.be/stadsgesprek en maakt ook deel uit van een infobrochure, die begin volgende week bus-aan-bus bedeeld wordt. In april gaan ook heel wat stadsmedewerkers op pad met de bevraging: op straat, in het buurtlokaal of bij evenementen.

Overlegtafels

Op basis van het resultaat van de enquête worden thema’s afgebakend voor open overlegtafels met de inwoners. Iedereen is welkom. Inschrijven kan via de webpagina en de brochure. Die overlegtafels vinden plaats op donderdag 25 april van 19.30 tot 21.30 uur in het stadhuis, op dinsdag 7 mei van 19.30 tot 21.30 uur in De Droomballon in Nieuwkerken, op zaterdag 11 mei van 10.30 tot 12.30 uur in kasteel Walburg, op zaterdag 18 mei van 14.30 tot 16.30 uur in de parochiezaal van Sinaai en op donderdag 23 mei van 19.30 tot 21.30 uur in De Klavers in Belsele.

Het stadsbestuur hoopt zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de bevraging en zet dan ook een brede campagne op. Daarvoor heeft de stad zelfs Sean Dhondt geëngageerd voor een promofilmpje.

Extra infobrochures en het beleidsprogramma zijn te verkrijgen aan de infobalie van het stadhuis en het welzijnshuis en in de deelgemeentehuizen. De documenten worden ook gratis toegestuurd. Aanvragen kan via e-mail aan communicatie@sint-niklaas.be of via 03/778.30.00.

Info: www.sint-niklaas.be/stadsgesprek