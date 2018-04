Herstel bermen in Sinaai en Belsele 05 april 2018

In een hele reeks straten in het buitengebied in Sinaai en Belsele liggen de bermen er bijzonder slecht bij. Daar heeft de strenge winterperiode veel mee te maken. Het schepencollege plant nu een onderhoud van de bermen in beide deelgemeenten. Straten die breder zijn dan 4,5 meter krijgen geen bermverharding, maar daar worden de bermen wel opnieuw effen gelegd. Straten die minder breed zijn dan 4,5 meter krijgen een verharding met steenslag. De stadsdiensten gaan intussen wel op zoek naar een duurzame oplossing, zoals grasdallen of 'bermcrete', een betonsoort met een open structuur die begroeid raakt en daardoor ook de uitstraling van een berm krijgt en niet van een wegverbreding. In straten waar dat nodig is, worden te hoge bermen ook afgegraven. (JVS)