Hergebruik Den Azalee naar recordhoogte 28 juni 2018

02u45 1

Het sociaal economiebedrijf Den Azalee, dat in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas ook kringwinkels uitbaat, heeft opnieuw een record gevestigd op vlak van hergebruik. In het werkingsgebied van Den Azalee, goed voor zo'n 150.000 inwoners, overschrijdt het voor het eerst de kaap van 11 kilogram hergebruik per inwoner. Het ligt nu precies op 11,2 kilogram per inwoner. In Vlaanderen ligt het gemiddelde hergebruik op 5,5 kilogram per inwoner. "We dachten de top al te hebben bereikt, maar we scoren nu nóg beter. De Wase bevolking, en in het bijzonder die van Sint-Niklaas, behoort nu tot de top in Vlaanderen", aldus Den Azalee-voorzitter Kris Van der Coelden (sp.a) en -directeur Peter Maris. In 2017 zamelde Den Azalee 2.301 ton goederen en textiel in, waarvan 1.594 ton werd verkocht via de kringwinkels en dus werd hergebruikt. "De niet-verkochte goederen worden minutieus gesorteerd en ontmanteld, met het oog op recyclage. Van die 2.300 ton ingezamelde goederen bleef er vorig jaar uiteindelijk slechts 102 ton afval over, amper 4,4 procent. Dat is dan weer een recordlaagte." (JVS)