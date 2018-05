Heraanleg voor kruispunt Vijfstraten-Vlasstraat 31 mei 2018

Het voorontwerp voor de heraanleg van de Iepenstraat en het kruispunt Vijfstraten-Vlasstraat is klaar. De buurtbewoners kregen eerder deze week de plannen voorgeschoteld tijdens een infovergadering. De Iepenstraat zelf wordt een woonerf, waarbij ook ruimte wordt gecreëerd voor een kiss&ridezone voor de school, afgebakende parkeerplaatsen en een veilige toegang naar de Olmendreef, waar onder meer een scoutsgroep is gevestigd. Meteen neemt de stad ook het kruispunt van Vijfstraten en de Vlasstraat onder handen. "Daar bevindt zich géén oversteekplaats, terwijl dat wel nodig is. We gaan daarom op die plek een 'poorteffect' creëren met middengeleiders, ook om duidelijk te maken dat zich daar het begin van de bebouwde kom bevindt", aldus schepenen voor Mobiliteit Carl Hanssens en Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a). (JVS)