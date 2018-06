Heraanleg van Casinopark én naar nieuwe 'Casino Boite' 26 juni 2018

Na de renovatie van het concertgebouw en de kiosk komt binnenkort de heraanleg van het hele Casinopark aan bod. Daarvoor doet de vzw Het Casino een beroep op Daniël Ost, wereldautoriteit uit eigen stad. Blikvanger wordt een houten bank die door het park slingert. Ook de vijver wordt aangepakt. "Ik wil hier een juweeltje creëren", zegt Daniël Ost. "Voor mij is dit een emotioneel geladen opdracht, nadat ik een paar jaar geleden al het groen in de Stationsstraat uittekende. In het Casinopark kies ik voor bomen die in elk seizoen mooi zijn. In totaal gaat het om 22 nieuwe bomen. De vijver krijgt een poëtische toets, met speciale Wisteria uit Japan. Dit najaar starten we, tegen de lente van 2019 zal er al een duidelijk verschil merkbaar zijn."





Niet alleen het park, maar ook het Casino Café wordt gerenoveerd. "Het café moet een essentiëler deel van de muziekclub worden. Het krijgt een cafépodium en moet een concertclub voor jong talent en nichemuziek worden. Het krijgt de naam 'Casino Boite'. De ruimte krijgt een artistieke functie en de horecafunctie zal daar ondergeschikt aan zijn. Streefdatum is 2020. Dat wordt een belangrijke stap omdat de regio al langer kampt met een nijpend gebrek aan podia voor jong en regionaal talent. Onze concertzaal is met een capaciteit van 600 mensen te groot om pril talent een podium te bieden, maar ook om kwetsbare genres voor een kleinschalig staand publiek te programmeren", aldus Piet Breda en Steven Verschoore van De Casino. (JVS)