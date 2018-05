Heraanleg kruispunt Driekoningen klaar op 1 september 17 mei 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Nog 3,5 maanden moeten bewoners en vooral handelaars rond het kruispunt Driekoningen het nog uitzweten. Op 1 september moet de heraanleg klaar zijn.

Al sinds april 2017 wordt er gewerkt op het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas, de drukke verkeersknoop die deel uitmaakt van de ring rond de stad. De chaotische verkeersafwikkeling wordt er opgelost met twee nieuwe rotondes tussen de spoorbrugpijlers en vrijliggende fietspaden. Het is één van dé belangrijkste wegenwerken van deze bestuursperiode, met een kostprijs van 4,9 miljoen euro, waarvan de stad 1,8 miljoen ophoest. "De voorlaatste fase van de werken is nu aan de gang. Voor de handelaars aan de Hofstraat en Kleine Laan is het nu de moeilijkste fase. De werken schieten na de lange winterperiode echter goed op. Ook in de zomer wordt er doorgewerkt, om zeker klaar te zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar. We maken van de gelegenheid gebruik om ook het wegdek in de Broodstraat, een deel van de Casinostraat en Richard Van Britsomstraat te vernieuwen", aldus schepenen voor Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a) en voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Van eind mei tot eind juni werkt de aannemer ook ter hoogte van het kruispunt Casinostraat/Hofstraat. Daarna volgt de laatste fase. De werf ligt dan op de Kleine Laan, de Broodstraat wordt doodlopend. (JVS)