Helmut Lotti trapt kerstactie Waasland Shopping Center op gang en signeert fietsend nieuw album JVS

06 december 2018

14u04 2 Sint-Niklaas In het Waasland Shopping Center trapt Helmut Lotti vrijdag om 18.30 uur de jaarlijkse kerstactie op gang. Deze keer staat die in het teken van Make-A-Wish, waarvoor bezoekers de hele maand kunnen bijdragen door kilometers te verzamelen in een speciale fietsstand. Helmut Lotti, zelf een wielerfanaat, zal na het ontsteken van de kerstverlichting de actie in het shopping center ‘inrijden’ en ook fietsend zijn nieuw album signeren.

Elk jaar zet het Waasland Shopping Center een goed doel in de kijker met een speciale kerstactie. Dit jaar worden alle zeilen bijgezet om Make-A-Wish te steunen, de organisatie die de grootste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. “In het verleden hebben we al verscheidene wenskinderen hun droom in vervulling zien gaan in ons shopping center. We waren altijd bijzonder ontroerd door het enthousiasme en de warmte waarmee de vrijwilligers hun uiterste best doen om de kinderen een fantastische ervaring te bezorgen”, schetst Waasland Shopping Center-manager Toon De Meester. “Het overtuigde ons om dit jaar deze organisatie te helpen.”

De hele maand december worden er kilometers verzameld op elektrische fietsen ten voordele van Make-A-Wish. In samenwerking met Belgocycle wordt een fietsstand opgebouwd die zal opmeten hoeveel kilometer er gedurende deze periode wordt gefietst. Zodra de kaap van de duizend kilometer wordt bereikt, verdubbelt het Waasland Shopping Center de opbrengst van de actie. Daarnaast worden er ook nog bijzondere kerstverpakkingen en foto’s met de kerstman verkocht.

BV’s op de fiets

Om de fietsactie te steunen, scharen een aantal bekende gezichten zich achter het initiatief. Zo komen onder meer Kris Wauters (16 december) en Davy & Sacha (23 december) langs om kilometertjes te malen.

Het startschot van de actie geeft Helmut Lotti, nu vrijdag om 18.30 uur. Hij zal eerst samen met de kerstman de kerstverlichting aansteken, om dan 45 minuten lang al fietsend een signeersessie te geven, op de tonen van zijn nieuwe album ‘Soulclassics in symphony’. Hij zal ook één van de elektrische fietsen signeren die daarna wordt geveild ten voordele van de actie.