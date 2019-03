Hele weekend PianoFest in stadskern: internationale top komt naar Sint-Niklaas JVS

13 maart 2019

15u25 0 Sint-Niklaas Van vrijdag 15 tot zondag 17 maart vindt de tweede editie van PianoFest plaats. Een hele reeks internationale topmuzikanten strijkt neer in Sint-Niklaas. Niet alleen concerten, maar ook vijf masterclasses en een aantal lezingen maken van het geheel een happening rond klassieke pianomuziek.

Sint-Niklazenaar en pianist Yannick Van de Velde, in 2013 halve finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd, is de drijvende kracht achter PianoFest in zijn thuisstad. Begin dit jaar werd hij nog aangesteld tot cultureel ambassadeur, waarmee hij Sint-Niklaas een zekere internationale uitstraling moet geven. Met zijn tweejaarlijks festival PianoFest lukt dat alvast bijzonder goed. De top van de internationale pianomuziekwereld is dit weekend te gast in Sint-Niklaas. “Bij deze tweede editie is alles een beetje grootser. Omdat we zeer bekende namen binnen de pianowereld kunnen strikken, krijgen we ook pianisten uit heel de wereld op bezoek”, aldus Van de Velde.

Twee jaar geleden kwam één eerste prijswinnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd naar Sint-Niklaas, nu zijn het er twee. Yuzuko Horigome uit Japan geeft vrijdag het openingsconcert, voor de masterclass komt Vitali Samoshko uit Oekraïne naar het Waasland. Op zaterdagavond geeft Mi-Joo Lee uit Zuid-Korea een solo recital. Zij werd onder meer al laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd en de Tokyo International Piano Competition. Kortom, één van de beste vrouwelijke pianisten ter wereld.

Italiaanse pianobouwer

Het laatste concert zondag wordt iets bijzonders. “Opnieuw wordt het een ‘pianofolia’ met meerdere pianisten, maar dit keer vergezeld van een professioneel orkest. Het geheel wordt feestelijk afgesloten met een spectaculair en zelden uitgevoerd concerto voor vier piano’s. Dat gebeurt onder het toeziend oog van de legendarische Italiaanse pianobouwer Paolo Fazioli, 82 jaar intussen, die met veel plezier daarvoor naar Sint-Niklaas afzakt.”

Op zaterdagmiddag is er ook talent van eigen bodem aan het werk: de Sint-Niklase Annelies Buyens zal samen met pianist en componist Erik Desimpelaere werk van nog levende componisten vertolken. Die componisten zullen tijdens PianoFest ook aanwezig zijn om hun eigen werk in te leiden.

Piano op gocart

Er staan dit weekend niet alleen piano’s in de concertzalen. In en rond de Stationsstraat staan er ook piano’s op straat. Zo zullen passanten zelf piano kunnen spelen en zal er een grote gocart rondrijden met daarop een piano en een pianist die verzoeknummertjes speelt.

Info en tickets: www.pianofest.be, www.ccsint-niklaas.be.