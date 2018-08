Hedin Automotive neemt Autobedrijf Jacobs over 25 augustus 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Het Zweedse Hedin heeft deze week met Autobedrijf Jacobs een overeenkomst bereikt voor de overname van de Mercedes-Benz-activiteiten in Lokeren en Sint-Niklaas. Voor het personeel van Jacobs verandert er niets.

Jacobs is sinds 1963 actief in Sint-Niklaas en realiseerde in 2017 met 140 medewerkers 100 miljoen euro omzet door de verkoop van 2.000 voertuigen en bijkomende serviceactiviteiten. Daarmee behoort Jacobs tot de vijf meest performante Mercedes-Benz-dealers in België. Al in de zomer van 2017 was er toenadering tussen Hedin en Jacobs, wat nu ook is uitgemond in een overname. "We hebben een grondige studie van de toekomstige evoluties in de sector gemaakt en de slagkracht van de internationale spelers in kaart gebracht", reageren Carl Seys en Kris De Saegher, zaakvoerders van Jacobs in Sint-Niklaas en Lokeren. "In de ogen van onze importeur waren wij de bevoorrechte Belgische concessiehouder om mee te dingen naar de toewijzing van de filialen van Gent en Aalst. Hoe graag we zelf de uitbouw van Mercedes-Benz in Oost-Vlaanderen zouden waarmaken, we konden niet naast de realiteit kijken. We opteerden om onze activiteiten over te dragen. Daarmee is de verdere ontwikkeling van ons bedrijf op lange termijn voor onze medewerkers maximaal verzekerd. Voor hen is dit een enorme opportuniteit: dergelijke organisatie biedt doorgroeimogelijkheden, zelfs over verschillende afdelingen heen." (JVS)