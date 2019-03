Harpiste Annelies Boodts strijkt neer in eigen stad met uniek harpkwartet JVS

25 maart 2019

20u25 0 Sint-Niklaas Harpiste Annelies Boodts, afkomstig uit Sint-Niklaas, speelt op zondag 31 maart een bijzonder concert in haar thuisstad. Samen met drie andere harpisten, waaronder twee van haar eigen leerlingen, vormt ze een harpkwartet. Het concert vindt plaats in De Salons om 16 uur.

“Met dit concert gaat een lang gekoesterde droom van mij in vervulling. Ik verwacht muzikale magie”, aldus Annelies Boodts. “Een harpkwartet is dan ook een zeldzame combinatie in de wereld van klassieke concerten.”

Voor dit concert wordt Annelies bijgestaan door twee van haar oud-studenten, Annelies Smet en Marjolein Vernimmen. Het kwartet wordt verder aangevuld met Sophie Baguet, een jong talent uit Geraardsbergen. Zij heeft net haar masterdiploma behaald aan het conservatorium in Antwerpen.

Annelies Boodts zelf is laureaat van de Cultuurprijzen van Sint-Niklaas in 2016. Ze concerteert veelvuldig als soloharpiste in binnen- en buitenland. Momenteel is ze solo-harpiste in het Orchestre Philharmonique de Liège en geeft ze harples aan de academie van Deinze. Twee jaar geleden concerteerde zij voor het laatst in Sint-Niklaas met ‘Een Argentijnse Ontmoeting’, een klassiek concert met harp, piano en contrabas dat hernomen wordt op 5 mei 2019 in Sint-Niklaas.

Het harpkwartet brengt zondag een programma uit de grote oeuvres van alle grote periodes van de klassieke muziekgeschiedenis. Deze stukken worden vertaald naar unieke arrangementen voor vier harpen. Daarnaast is er ook nog origineel geschreven muziek voor harpkwartet, met feeërieke klanken tot stoere Argentijnse tangomuziek.

Het concert vindt zondag 31 maart vanaf 16 uur plaats in De Salons in de Stationsstraat 85.

Info en tickets: 0496/69.71.81 of liesboodts@yahoo.com.