Handelaars rollen rode loper uit dit weekend 09 maart 2018

Dit weekend vindt in het centrum het 'R-Oh-de Loperweekend' plaats. De winkels zijn open op zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 14 tot 18 uur. De handelaars tonen hun nieuwste collecties en houden allerlei acties.





Zaterdag tussen 11 en 13 uur komen Mila en Alex van Ghost Rockers in de Stationsstraat voor een 'meet & greet'.





Zowel zaterdag als zondag zijn er modeshows in de Stationsstraat, telkens om 14.30 en 16 uur, gepresenteerd door Veronique De Cock.





Ook in andere winkelstraten zoals in de Nieuwstraat zijn er bijzondere acties en events. Bij Brainfreeze Coffee & Comics is er zondag vanaf 13 uur een bijzondere veiling van tekeningen, prints en comics.





Voor meer informatie kan je terecht op www.ontdeksintniklaas.be. (JVS)