Half jaar rijverbod voor laagvlieger 08 maart 2018

Een laagvlieger is veroordeeld tot een half jaar rijverbod en een geldboete van 1.200 euro. Op 12 juni vorig jaar volgde de politie op de E17 een auto met een duizelingwekkende snelheid van 206 kilometer per uur over een traject van 8 kilometer. "Ik was gehaast", was het enige excuus dat de bestuurder, de 26-jarige D.L. uit Waregem, kon verzinnen. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven afleggen wil hij zijn rijbewijs nog terugkrijgen. (PKM)