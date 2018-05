H&M en Hunkemöller trekken weg uit Stationsstraat 15 mei 2018

03u18 0 Sint-Niklaas Kledingketens H&M en Hunkemöller verlaten de Stationsstraat, maar behouden wel nog hun winkels in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

Dat kledingketens H&M en Hunkemöller wegtrekken uit de Stationsstraat in Sint-Niklaas is geen héél grote verrassing, maar het is wel een heel grote tegenvaller voor het winkelgebeuren in de stadskern. Zeker het vertrek van H&M, dat een op maat gebouwd winkelpand huurt met drie verdiepingen, betekent toch een forse aderlating. "We vinden dit spijtig, maar in het retaillandschap zien we duidelijk dat de grote ketens nog mikken op de drie grote steden. In alle centrumsteden - niet alleen in Sint-Niklaas - is het een trend dat die grote retailers zich terugtrekken", aldus centrummanager Nele De Klerck. "Het enige dat we kunnen doen, is actief op zoek gaan en meewerken aan een nieuwe invulling. Voor het pand van Hunkemöller is dat makkelijker dan voor het H&M-pand, dat veel groter is. Dat zal moeten worden opgesplitst. Daarvoor zijn we in overleg met de eigenaar. Daar kan bijvoorbeeld een stuk kantoorruimte in komen, woonruimte ook, zelfs vrije beroepen, in combinatie met een aantal winkelruimtes. Wachten tot er een volgende grote keten komt, is niet realistisch." H&M en Hunkemöller blijven na de zomer wel in Sint-Niklaas aanwezig, maar dan in het Waasland Shopping Center. (JVS)