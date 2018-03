Gwen Merckx voorgedragen als nieuwe korpschef 16 maart 2018

De kans is bijzonder groot dat de politiezone Sint-Niklaas binnenkort een vrouw aan het hoofd krijgt. De selectiecommissie heeft Gwen Merckx voorgedragen als nieuwe korpschef. Ze bleek de meest geschikte kandidaat. De gemeenteraad moet enkel nog de voordracht tot benoeming doen aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar dat is slechts een formaliteit. Gwen Merckx (45) woont in Oppuurs en is nu korpschef van de politiezone Rupel. Ooit begonnen als de tweede vrouwelijke officier bij de toenmalige rijkswacht was ze in 2006 de vijfde vrouwelijke zonechef van het land. Ze kreeg de moeilijke opdracht om het door schandalen geteisterde korps terug op het juiste spoor te krijgen. Merckx is vooral erg ervaren op vlak van human resources management. Naast haar job als politievrouw coacht ze ook leidinggevenden en is ze een erkend stress- en burnout-coach. In Sint-Niklaas vervangt ze Johan De Paepe die een nieuwe uitdaging aangaat bij de federale politie. De Paepe vertrekt eind juni. (PKM/JVS)