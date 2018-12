Guy Swinnen speelt benefietconcert voor nieuwe Mannaz-school JVS

21 december 2018

17u35 0 Sint-Niklaas Komende zondag treedt Guy Swinnen op in Zaal Antigone in Sint-Niklaas. Hij geeft er een benefietoptreden ten voordele van de vzw Mannaz, die onlangs in Sint-Niklaas is gestart met privé-onderwijs voor hoogbegaafde en hooggevoelige jongeren.

Sinds september is er ook in Sint-Niklaas een Mannaz-school geopend, na Ertvelde en Lier. De school bevindt zich in een huis in de Baenslandstraat en richt zich naar jongeren die hooggevoelig of hoogbegaafd zijn en een aangepaste leeromgeving nodig hebben.

De school is ontstaan in 2010 in Ertvelde op initiatief van Annick Lentacker, die zelf een hooggevoelige dochter heeft. “Een vijfde van de bevolking heeft een zekere hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid. We willen voorkomen dat jongeren uit die groep daarmee in de problemen komen en communicatief dichtklappen. We werken met coachingssessies en dagonderwijs. Sommige jongeren volgen bij ons gedurende jaren onderwijs, anderen zien het meer als een jaartje time-out. Maar niettemin voldoet de leerstof aan de eindtermen. Jongeren krijgen in een kleine, veilige groep les van een team van professionele coaches en therapeuten. We reiken hen specifieke tools en methodieken aan om op een positieve manier om te gaan met hun hooggevoeligheid. Dat biedt hen een steun in hun zoektocht naar meer innerlijke rust.” In Sint-Niklaas gaan momenteel vijf jongeren naar de Mannaz-school.

Inschrijvingsgeld

Omdat het om privé-onderwijs gaat, is het inschrijvingsgeld een behoorlijk fors bedrag. Momenteel gaat het om 8.950 euro per schooljaar. Het is immers niet-gesubsidieerd onderwijs. Om die financiële drempel te verlagen, wordt er komende zondag een benefietconcert georganiseerd. “We willen dat onze school toegankelijker wordt voor ouders met hoogbegaafde of hooggevoelige kinderen. Hoe meer eigen middelen we kunnen opbouwen, hoe lager het inschrijvingsgeld wordt.”

Guy Swinnen van The Scabs is de special guest van het concert voor de Mannaz-school van komende zondag. Hij speelt samen met gitarist Jan Blieck. Ook Eli Goffa uit Sint-Niklaas, onder meer bekend van ‘The Voice’, staat op het podium, net als de ‘Mannaz Meets Music Band’ met Caroline Massy, Geert Van Bel, Ilse Defauw en Francois Resseler.

Het concert vindt komende zondag 23 december plaats om 15 uur in Zaal Antigone van de OLV Presentatie, Plezantstraat 135 in Sint-Niklaas. Info en tickets: www.mannaz-inspiratie.be/concert.