Gunstig advies voor opheffing vergunning asbeststort 27 januari 2018

Het Sint-Niklase schepencollege heeft gunstig advies gegeven aan de provincie in de procedure voor de opheffing van de milieuvergunning voor de asbeststortplaats van SVK. De stad vroeg op 6 oktober 2017 aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om de vergunning voor het asbeststort op te heffen. Op grond van deze vraag besliste de deputatie op 16 november 2017 de procedure tot opheffing op te starten. In die procedure heeft het stadsbestuur nu gunstig advies gegeven. Daarnaast loopt nog een andere procedure bij de deputatie, voor de aanpassing van de exploitatievoorwaarden. Niettemin is het Sint-Niklase stadsbestuur van oordeel "dat het niet langer wenselijk is om het storten van asbesthoudend afval op het grondgebied nog verder toe te laten". Dat is ingegeven door de recente onderzoeken en vaststellingen in verband met de exploitatie van het asbeststort van SVK, stelt de stad. "Onder meer de herhaalde overtredingen van de milieuvoorwaarden en de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten over de risico's van asbest, liggen aan de basis van deze beoordeling." (JVS)