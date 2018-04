Gulden Schaduw heropent in september VILLA CLOCHARD BREIDT UIT MET TWEE NIEUWE RESTAURANTS YANNICK DE SPIEGELEIR

12 april 2018

02u40 0 Sint-Niklaas Amper twee jaar na de opstart van zijn restaurant Villa Clochard in Lokeren breidt Carl Vervaet zijn horecaconcept uit. Vanaf mei serveert zijn partner Nicky van Hoof grootmoeders keuken bij Kaasconcept in Puivelde en in september opent Vervaet de deuren van 'Villa Clochard Heide' in de Gulden Schaduw op de heide van Waasmunster.

In het najaar van 2016 openden Carl Vervaet en Nick van Hoof de deuren van Villa Clochard aan de Antwerpse Steenweg in Lokeren. Met hun eerlijke en betaalbare keuken en klassiekers als stoofvlees en paardenworsten op het menu konden ze meteen rekenen op een trouw cliënteel. Nog dit jaar opent het succesvolle horecakoppel twee nieuwe zaken in het Waasland.





Vooral de heropening van de Gulden Schaduw springt in het oog. Het nieuws is een opsteker voor de horeca op de Waasmunsterse Heide die de afgelopen jaren te kampen had met flink wat leegstand. Vervaet en van Hoof werken samen met de eigenaar, drankenhandel Vercammen. Die splitst het grote horecapand op in een restaurant, taverne en feestzaal. "Wij zullen de uitbating van het restaurant voor ons rekening nemen onder de noemer 'Villa Clochard Heide'. Het recept blijft hetzelfde: grootmoederskeuken aan schappelijke prijzen in een gezellige kader", verduidelijkt Vervaet. Voor de feestzaal en de taverne zoekt Vercammen nog een gerant. De heropening van de Gulden Schaduw was normaal gepland voor deze zomer. "Maar door moeilijke onderhandelingen met het Agentschap Onroerend Erfgoed over de renovatie van de voorgevel hebben we de opening noodgedwongen uitgesteld naar september." De horecazaak is al heel wat jaren dicht. Een vorige eigenaar hield het voor bekeken na klachten over geluidsoverlast uit de buurt. "Dergelijke problemen verwachten we nu niet. De aanpalende villa's zijn ook vervangen door nieuwe appartementen", weet Vervaet.





Flexi-jobs

Op de heropening van de Gulden Schaduw is het nog even wachten. De plaatselijke Villa Clochard in Puivelde opent over enkele weken al. Daar gaan Vervaet en van Hoof in zee met de eigenaars van speciaalzaak Kaasconcept. "We zullen hun exclusieve delicatessen ook aanbieden in het restaurant en voor de keuken hebben we de voormalige chef van de Notendijk in Dendermonde aangetrokken."





De uitbreidingsplannen van Vervaet en van Hoof zijn opmerkelijk in tijden dat heel wat horecaondernemers het niet onder de markt hebben. "We bewijzen, dat je ondanks de witte kassa, nog kan groeien. We doen zoveel mogelijk zélf en schakelen bijvoorbeeld enkel in het weekend een sous-chef in. Ook werken we geregeld met jobstudenten of doen we een beroep op het systeem van flexi-jobs. Dat is een zeer nuttige maatregel voor de horeca", aldus Vervaet.