Grote Markt wordt groener BOMEN, ZITELEMENTEN EN GROENWANDEN OP GROOTSTE MARKT VAN HET LAND JORIS VERGAUWEN

15 februari 2018

02u53 0 Sint-Niklaas Met veertig grote boombakken, pergola's aan de luifels, 75 bloementorens en -manden en zitbanken met verticale groenwanden, daarmee wil de stad de Grote Markt een pak groener maken. Ook voor de gladde oversteekplaatsen aan de vier luifels komt er een definitieve oplossing, samen goed voor een verfraaiingsoperatie van zo'n 600.000 euro.

Al langer zijn de Sint-Niklazenaren vragende partij voor een gezelligere en vooral groenere Grote Markt. De voorbije jaren zijn een hele reeks ideeën gepasseerd, maar nu heeft het schepencollege knopen doorgehakt en ligt er een ontwerp op tafel met concrete ingrepen de komende maanden. Niks te vroeg, want de laatste bomen - aan de kant van de horeca op de Grote Markt - zijn nu ook aan het afsterven.





Sinds 2010 zijn ook al duizenden buxusstruiken en een twintigtal bomen in de middenstrook verdwenen. "Oorzaken zijn te krappe plantvakken en de negatieve invloed van strooizout op de beplanting. De bomen en struiken krijgen veel te weinig wortelruimte én kampen met een gebrek aan grondwater", aldus schepenen voor Groenbeleid Christel Geerts en Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a). Op die manier veranderde het grootste marktplein van het land stilaan in de grootste desolate, stenen vlakte van het land.





Groenbeleving vergroten

Met een reeks ingrepen wil de stad de groenbeleving op de Grote Markt vergroten. Meest opvallend zijn veertig grote boombakken met meerstammige bomen, zoals in de Stationsstraat. "Daarmee kunnen we veel groen en variatie brengen op een kleine oppervlakte. De boombakken zijn ook snel verplaatsbaar met een heftruck, bij grote evenementen bijvoorbeeld." Die boombakken komen er al in maart. Nog dit voorjaar verschijnen twintig bloementorens en 55 bloemenmanden, met vanaf volgend jaar nog eens 55 extra bloemenmanden in de straten die uitkomen op de Grote Markt. Een derde ingreep zijn pergola's met plantenbakken aan de luifels, zodat vier groene poorten naar het plein worden gecreëerd. In september komen er op de houten esplanade ook tien zitelementen met verticale groenwanden bij. De totale kostprijs voor de geplande groenelementen bedraagt 270.000 euro. "De extra groenelementen komen rond het evenementenplein. Er is nu eenmaal de beleidskeuze om het plein maximaal te benutten als evenementenplein en voor de donderdagse markt. Na de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel zou er centraal voor het stadhuis wel een 'mobiele tuin' kunnen worden ingericht. De bomen aan de kant van de cafés gaan we proberen redden, alleen kost het liefst 700.000 euro om grotere plantvakken te creëren om een structurele oplossing uit te werken. Voor een tiental bomen is dat wel héél veel."





Infokiosken

Verder komen er dit voorjaar ook nog twee digitale infokiosken. De vervanging van het straatmeubilair is intussen al gebeurd. De stadsdiensten zijn ook nog bezig met het aanpassen van de blindengeleidingsstrook en het vervangen van kapotte arduinen klinkers rond de Grote Markt. "Als tegen de zomer alles klaar is, moet de Grote Markt er opnieuw een stuk beter bijliggen én zal het grootste marktplein van het land een duidelijk groenaccent geven", klinkt het bij de schepenen.