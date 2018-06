Grootste aquapark opent op De Ster PAK EXTRA BEZOEKERS OP RECREATIEDOMEIN VOOR NIEUWSTE ATTRACTIE JORIS VERGAUWEN

04 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is het voorbije weekend het 'Aquapark Jump' geopend. Dat is het grootste drijvende springkasteel of opblaasbaar parcours van het land, wat meteen al voor heel wat extra bezoekers én dolle waterpret zorgde.

Op recreatiedomein De Ster hoor je niet vaak Frans, maar het voorbije weekend wél. Enkele gezinnen uit het Brusselse hadden al de weg naar het Sint-Niklase recreatiedomein gevonden. "We zijn hier nooit eerder geweest, maar zo'n attractie is er bij ons in de buurt niet. Dus komen we graag hiervoor naar Sint-Niklaas", klonk het. 'Aquapark Jump', zo heet de nieuwste attractie op het provinciaal recreatiedomein De Ster, dat zichzelf uitroept tot het grootste aquapark van België. "Alleen in Wallonië bestaat er iets gelijkaardigs, maar dan een pak kleinschaliger. Dit is een opblaasbaar parcours in het water met een oppervlakte van liefst 1.200 m²", vertelt uitbater David Broux.





Het aquapark bevindt zich op de plaats van het vroegere 50 meterbad. Het is een opblaasbaar springparcours voor alle leeftijden, met glijbanen, hindernissen, een springkussen dat je de lucht in katapulteert, enz. Voor een uurtje spring- en waterplezier betaal je 7 euro. De organisatie let erop dat er maximaal 60 à 80 mensen tegelijkertijd op zitten. "Het moet plezierig maar ook veilig zijn. Drie redders houden constant een oogje in het zeil. Iedereen kan een reddingsvest aantrekken. We raden aan om kinderen onder de 11 jaar te begeleiden op het waterpark. Het is trouwens leuk en uitdagend voor zowel volwassenen als kinderen. Het aquapark kan ook gehuurd worden voor een teambuilding, een vrijgezellen- of verjaardagsfeestje, door jeugdverenigingen."





Op De Ster gaat men duidelijk al eens graag van de grond. Vorig jaar was er 'The Big Bounce', het grootste springkastelenfestival van het land, en nu dit. "Ik ben voor dit aquapark op zoek gegaan naar een mooie locatie in heel Vlaanderen. En De Ster vond ik het meest geschikt: een mooie plek in het groen, met ruimte voor een zomerbar tussen de bomen. En ook de provincie was heel enthousiast. We kunnen hier een mooi verhaal schrijven. Iedereen zoekt naar extra beleving, naar iets unieks. Een springkasteel is al leuk, maar zo groot en op het water is nog veel leuker. Als het een succesvolle zomer wordt, komen we volgend jaar terug. Met de provincie hebben we al een akkoord voor de komende vijf jaar."





Het aquapark is de komende drie weken alleen in de weekends open, van 11 tot 18 uur. Vanaf 23 juni is het elke dag open, tot eind augustus, ook bij minder weer. Info: www.aquaparkjump.be.