Grootse wereldmarkt op Heymanplein 30 augustus 2018

02u36 0

Liefst 83 deelnemers zetten dit weekend hun tenten op op de wereldmarkt, die plaatsvindt op het Heymanplein, Castrohof en Castrodreef. Daar bevinden zich eetstanden uit alle hoeken van de wereld en tal van infostanden, met doorlopend expo's, workshops en optredens. "Het hele verenigingsleven van Sint-Niklaas toont zich op Villa Pace. Kernwoorden zijn vrede, solidariteit, duurzaamheid en diversiteit", klinkt het. Het jaarthema is deze keer 'Kleine Helden', waarbij de vrijwilliger, buddy of buurman die zich ongedwongen inzet voor zijn medemens dit weekend extra in de kijker staat. Op het Castrohof staat zaterdag en zondag een kinderdorp, met workshops en voorstellingen door Puurlain, Reginald en de Bosbeesten en Theater Tieret, telkens van 13.30 tot 17 uur. (JVS)