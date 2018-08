Groen plant bomen ter compensatie van verkiezingsdrukwerk 21 augustus 2018

02u46 0 Sint-Niklaas Groen plant binnenkort in totaal zestig bomen, verspreid over 37 locaties in Sint-Niklaas. Dat doet de partij ter compensatie van het verkiezingsdrukwerk dat de komende weken overal in de bussen zal vallen.

"Verkiezingen betekenen drukwerk. Ook al drukken we onze affiches op de meest milieuvriendelijke manier en op gerecycleerd papier, de affiches en folders hebben onvermijdelijk een milieu-impact. Om dit te compenseren, boden we verenigingen en inwoners de kans om een gratis inheemse boom te bestellen. Op 37 plaatsen worden op deze manier zestig nieuwe bomen geplant en wordt de stad toch weer een stukje groener", aldus de Sint-Niklase Groen-voorzitter Tim De Roeck.





Samentuin

De bomen krijgen een plaats bij verenigingen, aan scholen, in gemeenschappelijke tuinen en gewoon bij inwoners in de tuin. Onder meer de samentuin 'Op den Hof' van Velt in de Braemstraat in Sint-Niklaas kreeg al zes nieuwe bomen. Dat is een ecologische samentuin waar acht gezinnen een moestuin, speelbos en voedselbos aan het ontwikkelen zijn. Omdat het nog tot de verkiezingen sperperiode is, worden de bomen pas gegeven na 14 oktober. Met deze actie zet Groen ook een van zijn speerpunten voor de verkiezingen in de verf. "We willen in elke deelgemeente en bij elke stadslob een groot (speel)bos." (JVS)