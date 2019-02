Groen bedankt treinreizigers morgen op ‘Valentrein’ JVS

13 februari 2019

16u35 0 Sint-Niklaas Groen voert donderdagmorgen van 6.30 tot 9 uur actie in het station van Sint-Niklaas. “We dopen Valentijn om tot Valentrein. Met een ludieke actie willen we alle pendelaars, die het openbaar vervoer naar hun werk nemen, een hart onder de riem steken.”

“De cijfers van zowel De Lijn als de NMBS zakken naar een dieptepunt”, stelt de Sint-Niklase Groen-voorzitter Tim De Roeck. “Ook vanuit Sint-Niklaas moeten de pendelaars naar Brussel of Gent wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school geraken of dat ze moeten rechtstaan wegens te weinig plaats op de trein. Dat is enorm demotiverend. Daarom willen we de pendelaars die dat toch dagelijks doen oprecht bedanken.”

Daarnaast vraagt Groen ook forse investeringen in trein, tram en bus. “Een uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer is niet alleen hét antwoord op de klimaatopwarming, luchtvervuiling en files, maar het is ook een oplossing voor stress en andere gezondheidsproblemen.” Groen vraagt meer geld voor de NMBS, ook om haltes en loketten die in het verleden werden afgeschaft terug te openen. “En verder moeten er ook nachttreinen komen op de belangrijkste assen en een hogere frequentie tijdens de spits. Samen met De Lijn willen we rond de steden dan weer inzetten op meer ‘vertramming’.”