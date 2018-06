Grijze tunnel krijgt graffitikunst STREET ART-ATELIER KUNSTACADEMIE BRENGT KLEUR OP STRAAT JORIS VERGAUWEN

28 juni 2018

02u45 1 Sint-Niklaas Studenten van het street art-atelier van de kunstacademie hebben de tunnel naar het Waasland Shopping Center onder handen genomen. Vanuit de buurt was de vraag gekomen of de tunnel niet wat kleurrijker kon worden ingericht. Gisteren haalden de jongeren hun spuitbussen boven. En dit is nog maar een begin.

In september 2017 ging in d'Academie het atelier 'street art' van start. Een groep van tien 14- tot 18-jarigen bekwamen er zich in uiteenlopende technieken, van sjabloondruk, stickers, posters, straatinstallaties, guerrilla knitting tot graffiti. Deze kunstvormen in de publieke ruimte brengen, dat is het doel. Daarvoor kregen de jongeren hulp uit onverwachte hoek. Vanuit de buurt rond de Fabiolablokken en de Meulenaerstraat kreeg de stad de vraag om iets aan de tunnel naar het Waasland Shopping Center te doen. "Een buurtbewoner vroeg zich af of deze tunnel niet wat kon worden opgefrist", vertellen SASK-directeur Niko Van Stichel en leerkracht street art Lut Vandebos. "We hebben spontaan voorgesteld om er de leerlingen street art op los te laten en het schepencollege stemde in."





Aangenamer uitzicht

In het atelier zelf werd vooraf gebrainstormd en alles al op voorhand uitgewerkt. "We legden onszelf één beperking op: het moest graffiti in cirkels worden. Elke cirkel, groot of klein, vormt een afzonderlijke wereld waar de student zijn of haar eigenheid in kwijt kan. Over meerdere schooljaren heen zal zo een soort scheepswand met patrijspoorten ontstaan", klinkt het. Er is heel wat passage in de tunnel. Naast het autoverkeer komen er elke dag heel wat fietsers en buurtbewoners te voet voorbij. Gisteren viel hen meteen de andere aanblik van de tunnel op. "Het ziet er heel wat mooier uit. Zo'n kleurrijke, kunstige tunnelwand, dat geeft de omgeving meteen een heel ander, veel aangenamer uitzicht", klonk het. Voor de jongeren zelf was het een grote eer om de tunnel te mogen aanpakken. "We vinden het fantastisch dat we op deze plek ons werk kunnen tonen. Hier komen echt veel mensen voorbij." Voor alle duidelijkheid: de tunnel is voortaan géén vrije graffitimuur. De enige gedoogzone bevindt zich nog steeds op de muur aan de fietssnelweg ter hoogte van het Westerplein.





Tijdsgeest is veranderd

Niettemin lijkt, net zoals heel wat grootsteden, ook Sint-Niklaas stilaan klaar om meer ruimte te geven aan street art. Zo lopen er besprekingen om binnenkort de elektriciteitskasten en de glasbollen artistiek te mogen beplakken. Het jongerencollectief Ant'Woord is dan weer op zoek naar gevels waarop kunstenaars en jongeren hun ding mogen doen met graffiti. Ze lanceerden onlangs de oproep 'Gevel doneren' en kregen al behoorlijk wat respons. "Er zijn nog een hele reeks locaties die wat artistieke invulling zouden kunnen krijgen. De tijdsgeest is inderdaad veranderd. Artistieke street art-projecten verdienen daarom absoluut onze steun", aldus jeugdschepen Wout De Meester (Groen).