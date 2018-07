Grieks restaurant Kavala blaast tien kaarsjes uit 12 juli 2018

02u38 0

Grieks restaurant Kavala in de Parkstraat in Sint-Niklaas heeft zijn tienjarig bestaan gevierd. Dat gebeurde met een uitgebreid buffet en wijn à volonté. Het bekende eethuis is het resultaat van een wel erg bijzondere en vooral unieke samenwerking tussen zaakvoerster Mai Luong en de sympathieke Griekse chef-kok Kleanthis Sappidis.





Het restaurant werd genoemd naar zijn geboorteplaats. Cleo staat als chef in de keuken, Mai neemt de zaal voor haar rekening.





(PKM)