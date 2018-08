Gratis wifi-gebruik stadskern zit in de lift 28 augustus 2018

Sint-Niklaas Het gebruik van het gratis wifi-netwerk in de Sint-Niklase stadskern zit in de lift.

Twee jaar na de lancering van het gratis wifi-netwerk hebben al bijna 46.000 unieke gebruikers zich aangemeld. "In totaal werd er al meer dan 630.000 keer gebruik gemaakt van het publiek netwerk, wat neerkomt op een kleine 900 sessies per dag. Gebruikers blijven gemiddeld 79 minuten verbonden", evalueert schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA). "De gratis wifi past binnen de totaalaanpak om van de stadskern een aantrekkelijke winkel- en verblijfplaats te maken. Het is een vorm van dienstverlening die de bezoeker verwacht van een stad. Het is dan ook leuk om te zien dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. In de beginperiode telden we een 9.000-tal sessies per maand. Na een promocampagne evolueerde dat snel naar 25.000 sessies per maand. En sinds kort tellen we maandelijks gemiddeld 60.000 sessies."





Sinds augustus 2016 is de stadskern van Sint-Niklaas uitgerust met die gratis publieke wifi. Het netwerk strekt zich uit van de Grote Markt, Nieuwstraat, Sint-Nicolaasplein en Houtbriel via de Stationsstraat tot het Stationsplein. "Gebruikers worden sinds juni automatisch verbonden met het publieke netwerk. Eens aangemeld, hoeven ze zich dus niet bij elk bezoek aan de stadskern opnieuw in te loggen. De plaatsen waar de wifi het vaakst gebruikt wordt, zijn de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein en de Houtbriel, wat niet onlogisch is gezien de aanwezigheid van de terrasjes", aldus centrummanager Nele De Klerck.





Het netwerk wordt voor 20 procent gebruikt door 13- tot 18-jarigen, voor een kwart door 18- tot 21-jarigen en voor 53 procent door gebruikers die ouder zijn dan 21 jaar. 84 procent logt in via een smartphone. (JVS)