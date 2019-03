Grasdallen in bermen landelijke Waterstraat JVS

29 maart 2019

09u11 0 Sint-Niklaas De voorbije maanden werd er in de Waterstraat in Sinaai gewerkt. De stad liet grasdallen aanleggen in de bermen.

De grote putten in de bermen in de Waterstraat zijn verleden tijd. Van januari tot begin deze maand liet de stad er grasdallen plaatsen, om de bermen te verstevigen én het rijcomfort te verhogen. Autobestuurders kunnen nu veel makkelijker uitwijken. Tot aan de kruising met de Ransbeek werden langs beide kanten grasdallen van 60 cm breed aangelegd, na de waterloop gaat het om grasdallen van 1 meter breed aan één kant.

Ook in de Hellestraat wordt aan de bermen gewerkt. Daar komen geen grasdallen, maar worden uitwijkstroken breder en langer, naar het voorbeeld van de Zakstraat. “Goed nieuws voor iedereen die deze straten gebruikt”, vindt de dorpsraad van Sinaai.

Gebruikers van soortgelijke, landelijke straten vragen dezelfde ingrepen. Onder meer in de Stenenmuurstraat in Sinaai is dat het geval, waar aan beide kanten van de smalle straat behoorlijk diepe putten liggen.