Grappen en grollen met Zwarte Piet in bib JVS

21 november 2018

Op woensdag 28 november zorgen Zwarte Pieten een middag lang voor dolle pret in de bibliotheek van Sint-Niklaas.

‘Grappen en grollen met Zwarte Piet’ is een initiatief van de bibliotheek in samenwerking met leerlingen van de opleiding Onthaal en Recreatie van de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie uit Sint-Niklaas. Een middag lang schotelen ze kinderen heel wat animatie voor, van een minidisco, knutselen, verhalen vertellen tot sport en spel. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen er terecht die middag. Inschrijven is niet nodig, de toegang is gratis. Er is wel begeleiding van een volwassene nodig. De pretmiddag met de Zwarte Pieten vindt plaats tussen 13.30 en 16.30 uur in de bib op het Hendrik Heymanplein.