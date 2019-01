Goldies keert terug naar thuisstad Radiozender maakt doorstart via nieuwe frequentie Kristof Pieters

01 januari 2019

15u06 2 Sint-Niklaas Een jaar nadat Goldies Radio haar frequentie verloor in Sint-Niklaas gaat de zender vanaf vandaag terug op antenne via 106.8 FM. De oude frequentie in Beveren wordt behouden voor de nieuwe zender Goldies Plus. “We zijn blij dat we terug in heel onze thuisstad te beluisteren zijn”, reageert stationmanager Marc Bogaert tevreden.

Goldies Radio kreeg begin 2018 een zware klap te verwerken toen de overheid het hervormde frequentieplan bekend maakte. De zender verloor zijn frequentie in de eigen thuisstad Sint-Niklaas en dat na 21 jaar. Goldies moest met anderhalf punt op honderd wel heel erg nipt de duimen leggen voor Radio Land van Waas. “Dat was een erg bittere pil om slikken”, geeft stationmanager Marc Bogaert toe. “Het heeft gelukkig niet het einde betekend van de zender. We hadden ook een aanvraag ingediend voor de frequentie 105.7 FM in Beveren en die sleepten we wel in de wacht. We zijn dus nooit uit de ether verdwenen, maar het bereik van die frequentie was natuurlijk wel beperkt. In sommige delen van Sint-Niklaas waren we niet of heel moeilijk te ontvangen. Dit hebben we wel kunnen compenseren via onze livestream op de website, waar we toch aan een gemiddelde zitten van 500 luisteraars online. Het landschap verandert dus, maar niettemin is en blijft de FM-frequentie voor ons erg belangrijk. We draaien hoofdzakelijk oldies en dat betekent dat we met een publiek zitten dat toch iets ouder is en dus niet zo snel de switch maakt naar het onlinegebeuren.”

Sinds vandaag, 1 januari, is Goldies Radio echter opnieuw in heel Sint-Niklaas te ontvangen via de frequentie 106,8 FM. Die frequentie is gekoppeld aan 107.5 FM vanuit Stekene voor het noorden van het Waasland en Zuidoost Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om de frequentie van de vroegere radio 77. Die was gericht op een jeugdig publiek, maar jongeren luisteren steeds minder naar de radio en kiezen voor andere media om muziek te beluisteren. “Voor ons was het een mooie opportuniteit, want ons zendbereik wordt nu een stuk groter en bovendien zijn we terug in heel onze thuisstad te beluisteren”, vervolgt Bogaert. “Ons DNA is onlosmakelijk verbonden met Sint-Niklaas en onze studio is altijd hier in de Plezantstraat gebleven.”

De oude frequentie in Beveren (105.7 FM) blijft behouden, maar zal nu dienst doen voor de nieuwe oldieszender Goldies Plus. “De zender zal eigen programma’s hebben met andere playlists en andere presentatoren”, zegt Bogaert.

Helemaal gerust zijn ze bij de radiozender nog niet. “Het rommelt nog steeds binnen het radiowereldje”, weet Bogaert. “De Raad van State heeft het frequentieplan vernietigd en de overheid werkt nu aan een hersteldecreet. Er kan dus nog heel wat wijzigen.”