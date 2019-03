Golazo: “Getroffen deelnemer krijgt eerstdaags inschrijvingsgeld terug” JVS

14 maart 2019

13u49 0 Sint-Niklaas Organisator Golazo van de Antwerp 10 Miles zal het inschrijvingsgeld eerstdaags terugstorten aan Francis Van Laethem (60), die met kanker wordt geconfronteerd.

“We hebben alles intern nog eens goed bekeken. De standaardprocedure is gevolgd en we hebben geprobeerd zo empathisch mogelijk te reageren. We hebben alle begrip voor deze man. Het is evenwel bijzonder moeilijk om bij een evenement met meer dan 40.000 inschrijvingen afwijkingen en uitzonderingen te bepalen. Dan zouden beslissingen soms heel arbitrair kunnen overkomen. Voor de ene zou je dan een uitzondering maken, voor een ander niet. Het is niet makkelijk om die grens te leggen", klinkt het bij Golazo.

De organisatie heeft nu wel een oplossing uitgewerkt. “Na het eerste telefonisch contact met deze deelnemer was er intern al overleg gepleegd over de situatie. In de krokusvakantie heeft een medewerker ook een oplossing uitgewerkt. Er is namelijk een kandidaat-deelnemer gevonden die het inschrijvingsnummer van Francis Van Laethem zal overnemen. Hij gaat het inschrijvingsgeld aan ons overmaken, zodat wij op onze beurt het bedrag terug kunnen storten aan Francis Van Laethem. Door de vakantiedagen van vorige week was er enige vertraging en was niet iedereen intern op de hoogte van deze oplossing. Eerstdaags zullen we deze situatie dus helemaal uitklaren.”

