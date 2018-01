Gokbende licht dagbladhandelaars op UITBAATSTER VAN KRANTENWINKEL DE ZIN VOOR 940 EURO BESTOLEN JURGEN EECKHOUT & KRISTOF PIETERS

02u52 0 Kristof Pieters Sophie Van Havere van dagbladhandel De Zin uit Sint-Niklaas is het laatste slachtoffer van de bende. Sint-Niklaas Perstablo, de vakvereniging van dagbladhandelaars, trekt aan de alarmbel. Een bende uit Zele en Lokeren is al jaren bezig met het oplichten van krantenwinkels. Ze zetten veel geld in op sportwedstrijden, maar betalen niet waardoor de uitbaters zelf opdraaien voor het verloren geld. Sophie Van Havere van dagbladhandel De Zin uit Sint-Niklaas werd zaterdag slachtoffer en moet nu 940 euro ophoesten.

De bende bestaat volgens de vzw Perstablo uit een vijftal personen uit de omgeving van Zele en Lokeren en is al sinds 2014 actief. Ze sloegen al toe in tientallen zaken, vooral in Oost-Vlaanderen, maar ook in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. "Ze gaan altijd op dezelfde manier te werk", legt Thierry Van Hecke, secretaris van Perstablo, uit. "Ze proberen eerst je vertrouwen te winnen door in te zetten op sportwedstrijden met kleine bedragen. Die betalen ze dan daadwerkelijk. Daarna richtten ze zich tot de uitbater. Ze willen een groot bedrag, van meer dan 200 euro, inzetten op een live sportwedstrijd die ieder moment begint. Alleen hebben ze dan geen geld bij zich of werkt hun bankkaart niet. Ze stellen dan ook voor dat de uitbater hen krediet aanbiedt en zelf betaalt. In tussentijd gaat een van hen naar de bank om geld en blijft een tweede man achter in de winkel. Als ze zien dat ze verliezen, gaat ook de man in de winkel weg. Winnen ze, dan is het geen probleem."





RV Een krantenverkoper uit Tollembeek verloor in februari van vorig jaar 2.700 euro aan een oplichter.

Facebook

Een aantal slachtoffers heeft zich intussen gegroepeerd op Facebook. "We kunnen enkel oproepen om waakzaam te zijn, je gezond verstand te gebruiken en klanten eerst te laten betalen vooraleer ze te laten gokken", adviseert de vakvereniging.





Sophie Van Havere van dagbladhandel De Zin uit Sint-Niklaas is het laatste slachtoffer van de bende. Ze kreeg zaterdag twee klanten over de vloer waarvan één 940 euro wou inzetten op een wedstrijd uit de Italiaanse competitie. Het gokken gebeurt op een machine van de Nationale Loterij die naast de klassieke kansspelen ook voetbalweddenschappen toelaat. "Ik wist dat er oplichters actief waren, maar de man was twee weken eerder ook al langs geweest om de winst te laten uitbetalen. Bovendien wist ik dat een weddenschap tot een half uur na afsluiten nog geannuleerd kan worden. De man probeerde tijd te rekken, maar stuurde eerst zijn kompaan om zijn jas waar zijn portefeuille in zat. Intussen vroeg hij om de inzet te verhogen naar 4.000 euro, maar daar ging ik niet op in. Gelukkig maar, want de bankkaart had onvoldoende saldo. Hij is dan de zaak buiten gegaan zonder betalen waarna ik de weddenschap wilde annuleren. Tot mijn grote verrassing bleek dat echter niet meer mogelijk, omdat de wedstrijd al begonnen was. Ik draai nu dus zelf op voor de kosten. Ik begrijp niet hoe de daders ongestoord kunnen verderdoen. Ze werden al gefilmd en we hebben kopies van hun identiteitskaart. De politie weet dus goed om wie het gaat"





Zaak over te nemen

Sophie Van Havere heeft er genoeg van en gooit dit jaar de handdoek in de ring. "Mijn winkel staat al sinds juni over te nemen. Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan, maar als ik mijn uren tel, werk ik aan een hongerloon. De Nationale Loterij heeft recent ons percentage voor Lotto laten dalen van zes naar vier procent. Ze hebben een monopolie natuurlijk en maken daar misbruik van. Vroeger werd er rekening gehouden met bestaande lottoverkooppunten, maar tegenwoordig is men erg kwistig met lottoterminals. In de onmiddellijke omgeving zijn er op drie maanden tijd twee bijgekomen. Het maakt dat we al eens wat meer risico moeten nemen bij een klant. Dat is me nu wel erg zuur opgebroken."