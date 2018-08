Goederentrein botst op stilstaande auto 13 augustus 2018

Aan de spooroverweg in de Kleemstraat is zaterdagochtend rond 3.30 uur een goederentrein op een auto gebotst. De auto van een 56-jarige man die op weg was naar huis viel stil op het spoor. De bestuurder kon tijdig zijn auto verlaten, maar een aanrijding was niet meer te vermijden. De goederentrein bevond zich op het traject Rijsel-Antwerpen-Noord. Noch in de trein, noch in de auto raakte iemand gewond. Het treinverkeer ondervond even hinder zaterdagochtend. De schade aan de sporen was heel beperkt. (JVS)