Gloeiende kolen zetten achterbouw in lichterlaaie Kristof Pieters

06 maart 2019

17u40 0 Sint-Niklaas Woensdagmiddag om 16 uur ontstond er brand aan een woning in de Heihoekstraat in Nieuwkerken. Een brandweerman raakte lichtgewond en verzwikte zijn voet.

De bewoner merkte zelf op dat de achterbouw van zijn woning in brand stond. Op dat moment had het vuur zich al verspreid naar een aangebouwde stalling en een deel van het dak van de woning. Een bluspoging door de bewoner met een tuinslang vertraagde de brand wel, maar de schade aan de woning en de stalling is wel aanzienlijk. Het vuur ontstond waarschijnlijk nadat de bewoner gloeiende resten uit een kachel in een emmer in de stalling had gedeponeerd. Waarschijnlijk waren enkele gloeiende resten naast de emmer op gedroogde bladeren terecht gekomen met alle gevolgen van dien. De brandweer moest een deel van het dak openbreken om smeulende resten af te blussen. Eén brandweerman raakte licht gewond en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden nadat hij zijn voet verzwikt had. Door de interventie was de drukke verbindingsweg tussen de N70 en het centrum van Nieuwkerken een tijdlang afgesloten voor het verkeer.