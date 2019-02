Glazen scheidingspaneel op terras aan diggelen door...warmte Kristof Pieters

25 februari 2019

Dat het uitzonderlijk warm weer is voor de tijd van het jaar hebben we aan den lijve ondervonden. De temperatuur steeg vandaag vlotjes tot 17 en lokaal zelfs 18°C. Waarschijnlijk zorgde die plotse warmte er maandagvoormiddag zelfs voor dat een glazen afscheidingspaneel kapot sprong op het balkon van een appartementsgebouw aan de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Een regen van kleine stukjes gehard glas viel naar beneden en kwam zo’n 25 meter lager op het voet- en fietspad terecht. Een passant werd geraakt door het vallende glas en raakte hierbij licht gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het glas op te vegen.