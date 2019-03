Gladde oversteekplaatsen worden aangepakt: “Oplossing gevonden in Eiffeltoren” JVS

05 maart 2019

11u01 0 Sint-Niklaas Op de Grote Markt in Sint-Niklaas is een firma van start gegaan met de vernieuwing van de oversteekplaatsen onder de luifels. Het glas wordt er vervangen omdat er regelmatig valpartijen gebeurden en de tijdelijke oplossing met de zwarte matten niet bepaald estethisch oogde. Er komt nu een glasvloer met ingewerkte antisliplaag, zoals op de eerste verdieping van de Eiffeltoren in Parijs.

Al meteen na de herinrichting van de Grote Markt in 2005 waren er meteen heel wat valpartijen. Aan de oversteekplaatsen werd een glasvloer gebruikt, wat het er bij nat en koud weer natuurlijk gevaarlijk glad maakte. Ook op de houten promenade rond het evenementenplein gingen mensen vaak tegen de grond. De stad greep in en liet antislipvoegen maken in de houten promenade. Aan de oversteekplaatsen werden matten gelegd om valpartijen te voorkomen.

Op een definitieve oplossing was het even wachten, maar die komt er nu. Een firma is van start gegaan met de vernieuwing van de vier oversteekplaatsen onder de luifels op de Grote Markt. De stadsdiensten trokken vorig jaar naar de KU Leuven en de Romboutstoren in Mechelen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn, maar dé oplossing komt uit de Eiffeltoren in Parijs. “Op de eerste verdieping ligt daar een glasvloer met ingewerkte antisliplaag. Daar kiezen we uiteindelijk voor”, klinkt het. “Er zijn al heel wat valpartijen gebeurd. We hebben al een hele reeks maatregelen genomen, maar we zorgen nu voor een definitieve en stijlvolle oplossing.”

Ook de houten esplanade aan de oversteekplaatsen wordt vervangen door hout met speciale antislipvoegen. De firma zal de komende vijf weken bezig zijn met de oversteekplaatsen. De operatie kost iets meer dan 300.000 euro.