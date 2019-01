Glad wegdek veroorzaakt heel wat slippartijen Kristof Pieters

23 januari 2019

10u22 0

De politie van Sint-Niklaas heeft tussen dinsdagavond en woensdagochtend al heel wat oproepen gekregen voor ongevallen als gevolg van het gladde wegdek. De ongevallen vonden onder meer plaats in de Hooimanstraat, Poelstraat, Heimolenstraat en Weimanstraat. Allen waren ze het gevolg van slippartijen door de gladde besneeuwde wegen. In de Hooimanstraat kwamen twee wagens in een gracht terecht. In de overige straten zorgde het gladde wegdek voor uitschuivers waarbij geparkeerde wagens werden aangereden. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot blikschade.