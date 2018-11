Gezocht: adviseurs en deskundigen voor cultuurraad JVS

22 november 2018

21u59 0 Sint-Niklaas De stedelijke cultuurraad is op zoek naar externe adviseurs en cultuurdeskundigen die zich willen engageren voor het cultuurbeleid van de stad.

De stedelijke cultuurraad is een orgaan dat het stadsbestuur adviseert in alle culturele materies. De cultuurraad beheert mee het cultuurcentrum en heeft ook vertegenwoordigers in een reeks andere advies- en beheerscommissies. De belangrijkste taak van de cultuurraad is het organiseren van het overleg tussen het culturele veld en het stadsbestuur en de inspraak bij het cultuurbeleid.

Om dat deskundig te kunnen blijven doen, is de cultuurraad op zoek naar externe adviseurs die betrokken willen worden bij het cultuurbeleid en bereid zijn om meermaals per jaar samen te komen zonder vergoeding.

Kandidaten kunnen zich tot 31 december 2018 aanmelden bij de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd. De cultuurraad verwacht een gemotiveerde kandidatuur, met relevante ervaringen, competenties en/of expertises. Kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn en in Sint-Niklaas wonen. Hun engagement moet ook hun eigen domein of vereniging overschrijden, om de belangen van alle culturele verenigingen te kunnen verdedigen.

Meer info bij de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd, Cipierage 45 in Sint-Niklaas, op het nummer 03/778.33.30 of via cultuur@sint-niklaas.be.