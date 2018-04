Gewonde bij frontale botsing 17 april 2018

Op de Gentse Baan N70 in Sint-Niklaas kwam het zondag in de late avond tot een frontale aanrijding tussen twee personenwagens. Ter hoogte van de Botermelkstraat wou één van de twee voertuigen de N70 oprijden. De bestuurster had de andere wagen te laat opgemerkt waardoor het tot een stevige aanrijding kwam. Zowel de Seat als de Fiat raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De bestuurster van de Seat raakte gewond en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken, glas en olie op te kuisen. (PKM)