Geurhinder door brand in welnesscentrum 27 juni 2018

Hulpverleningszone Waasland heeft gisteren verschillende meldingen binnengekregen van geurhinder. De geur bleek afkomstig van een zware brand in de Veltwijcklaan in Ekeren. Daar woedde een hevige brand in saunacomplex De Clou. Omdat er veel hout in het gebouw was, ging de brand gepaard met een zware rookontwikkeling. De rook dreef af richting Waasland. Het wellnesscentrum en vier woningen gingen volledig in vlammen op. De brand werd rond 6.30 uur opgemerkt en pas rond 9.15 uur was het vuur onder controle. De stank, die door sommige werd omschreven als de geur van verbrand plastic, werd tot in Lokeren opgemerkt. (PKM)