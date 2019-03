Gert richt eerste Belgische ‘Kids Streetdefense’-club op: “Kinderen weerbaarder maken” Yannick De Spiegeleir

11 maart 2019

15u30 0 Sint-Niklaas In de Wegvoeringstraat start Sint-Niklazenaar Gert Van Broeck begin april met de eerste ‘Kids Streetdefense’-club in ons land. Bij Defenedere Cum Fiducia leren zowel kinderen als volwassenen zich weerbaarder opstellen door middel van verdedigingstechnieken. “De sport komt overgewaaid uit Nederland”, aldus Gert.

Gert Van Broeck heeft bakken ervaring op vlak van verdedigingstechnieken. Als trainer Ju Jitsu werkte hij de afgelopen jaren zowel met kinderen van 4 tot 14 jaar als volwassenen. “Ik heb ook verschillende opleidingen gevolgd, zowel nationaal als internationaal, waaronder in de Verenigde Staten, de Emiraten en Nederland.” Het was bij onze noorderburen dat Van Broeck zijn kennis opdeed over Kids Streetdefense.

“Ik kwam de nieuwe sporttak op het spoor via filmpjes op internet. Kinderen en jongeren zijn geregeld afgeschrikt door de complexiteit van bepaalde verdedigingstechnieken, maar Kids Streetdefense combineert de basishandelingen van verschillende verdedigingstakken zoals Ju Jitsu en Aikido is daardoor net erg laagdrempelig”, vertelt de Sint-Niklazenaar. In Nederland zijn er al meer dan twintig Kids Streetdefenceclubs. “Het gaat om een geregistreerd merk. Omdat ik een tweedelige opleiding volgde in Zwolle kunnen we het in Sint-Niklaas als eersten in België aanbieden met goedkeuring van de mensen die de nieuwe techniek ontwikkeld hebben.”

Eén van de voornaamste doelstellingen van de nieuwe club ‘Defenedere Cum Fiducia’, vertaald ‘Verdedig met vertrouwen’ is om kinderen weerbaarder te maken. “Sommige kinderen krijgen te maken met pestgedrag. Kids Streetdefense leert hen om zich in bepaalde situaties te verweren. Uiteraard maken we geen vechtmachines van hen, integendeel we leren hen spelenderwijs zelfredzaam te worden.” Ook voor kinderen met gedragsstoornissen kan Kids Streetdefense een nuttig hulpmiddel zijn, aldus Van Broeck. “Respect is een belangrijk begrip binnen de nieuwe sporttak.” Volwassenen zijn eveneens welkom. “Voor hen bieden we workshops op maat aan. Als een bepaalde beroepsgroep bijvoorbeeld te maken krijgt met een reeks van inbraken, kunnen we een lessenreeks geven aan de leden van de beroepsvereniging hoe ze in zo’n situatie best kunnen reageren.”

Op zaterdag 6 april start de eerste 10-lessenreeks van Kids Streetdefense. Er zijn cursussen voor kinderen van 7 tot 10 jaar én van 11 tot 14 jaar. Meer informatie via http://www.decufi.be/.