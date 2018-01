Gerenommeerde oud-studente academie op nieuwjaarsconcert 02u46 0 Foto Joris Vergauwen Het symfonisch orkest van de muziekacademie. Sint-Niklaas Dit weekend vindt het nieuwjaarsconcert van de Sint-Niklase stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans plaats, al voor de 31ste keer.

De concerten vinden plaats vandaag, zaterdag, om 16 uur en 20 uur en morgen om 16 uur, telkens in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Gasten bij het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van het symfonisch orkest zijn deze keer solisten Benjamin Glorieux (cello) en Annelien Van Wauwe (klarinet), die werken van Brahms en Gulda zullen uitvoeren. Van Wauwe gaf eerder deze week al een masterclass in het auditorium van de academie. Zij is oud-leerling klarinet aan de SAMWD van Sint-Niklaas en zette haar studies daarna verder in Parijs, Rome en Berlijn. Annelien Van Wauwe is laureate van heel wat internationale wedstrijden.





Extraatje

Als extraatje voor het publiek is er vanavond nét voor het nieuwjaarsconcert ook de bekendmaking van de nieuwe culturele ambassadeur van de stad. De voorzitter van de jury, filmregisseur Jan Verheyen, maakt die nieuwe ambassadeur bekend. Tickets voor de concerten zijn enkel nog verkrijgbaar aan de kassa. Ze kosten 8 of 4 euro, voor leerlingen en kansenpashouders. (JVS)