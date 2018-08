Geoogste cannabisplantage ontdekt ONDERZOEK NAAR ANDERE KWEKERIJ ONTHULT VONDST IN EX-SCHRIJNWERKERIJ KRISTOF PIETERS

02u27 0 Sint-Niklaas In een ex-schrijnwerkerij, verscholen achter een woonhuis in de Veldstraat in Sint-Niklaas is gisteren een drugsplantage ontmanteld. De cannabis was eerder al geoogst, dus plantjes troffen de speurders er niet aan. De vondst is een uitloper van een groter onderzoek naar een andere plantage die in Waasmunster opgerold werd.

De bewoners van de Veldstraat in Sint-Niklaas werden gisterenochtend opgeschrokt toen de civiele bescherming plots een grote container neerpootte in de smalle centrumstraat. Die diende voor de restanten van de cannabisplantage in op te slaan. De civiele bescherming haalde onder meer luchtfilters, ventilatiebuizen en een grote hoeveel potgrond naar buiten. Alles wijst erop dat het om een zeer professionele installatie ging. Die was ondergebracht in een achterbouw van een woning. Het gaat om een vroegere schrijnwerkerij die enkel bereikbaar is via een garagepoort in de Veldstraat. De drugsplantage was hierdoor wellicht niet eerder opgemerkt.





De buurt had wel al gezien dat de aanpalende woning enkele dagen eerder plots verzegeld was door de politie. Speurders van de politie Sint-Niklaas waren het pand binnengevallen en hadden de plantage aangetroffen in de achterbouw. Plantjes zelf waren er niet meer aanwezig. De drugs was al geoogst en enkel het kweekmateriaal was er achtergelaten.





De zaak is in handen van de politiezone Hamme-Waasmunster en kadert in een groter onderzoek naar een drugsbende die ook een plantage hadden opgezet in Waasmunster. "Die drugsplantage is eerder al opgerold", zegt commissaris Peter De Proft. "De inval in Sint-Niklaas is een uitloper van het onderzoek in dit dossier. We hebben in de Veldstraat wel enkel het afval gevonden van de plantage." Hoeveel drugs er werd geteeld en hoe lang dit al aan de gang was, is voorlopig nog onduidelijk. "Het is net dat wat nu nog volop onderzocht wordt", zegt De Proft.





Aanhoudingen?

Er is een onderzoeksrechter aangesteld in het dossier. Of er ook al mensen zijn aangehouden is nog niet bekend. Alles wijst wel op een bende die op iets grotere schaal actief is geweest. Op basis van de hoeveelheid afval die in de Veldstraat werd buiten gehaald, gaat het vermoedelijk om honderden planten.





De buurtbewoners reageren verbaasd en hadden tot nog toe niks in de gaten. "De eigenaars van het huis waren vriendelijk mensen. Ze hebben nog niet zo lang geleden de woning volledig verbouwd", weet een buurvrouw. "Voorheen waren er verschillende studentenkoten in ondergebracht. In de achterbouw was vroeger een schrijnwerkerij. We zagen nooit iets verdacht. Er reed regelmatig wel een grote bestelwagen binnen en buiten maar aangezien het om een groot gezin ging, stelden we daar eigenlijk geen verdere vragen bij. Nu we al dat materiaal zien buitenhalen, weten we natuurlijk wel beter."