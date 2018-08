Gentse Belga Queen zoekt overnemers via Vavato 16 augustus 2018

De iconische Belga Queen in Gent wordt geveild via het online platform Vavato uit Sint-Niklaas.

Deze luxebrasserie en gevestigde waarde langs de Graslei in Gent is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Het historische pand uit de 13de eeuw werd zo'n vijftien jaar geleden omgedoopt tot Belga Queen door de designer-kok Antoine Pinto. Hij ontwierp het luxueuze interieur en bracht enkele verrassingen, onder meer in de vorm van toiletdeuren die doorschijnend zijn tot je ze op slot doet.





Begin vorige maand ging de Belga Queen failliet. Daarop werd Vavato, het online veilingplatform uit Sint-Niklaas, door de curator aangesteld. Sinds 31 juli wordt een opvolger gezocht die deze ronkende naam in Gent nieuw leven kan inblazen. Een bod uitbrengen, kan vanaf 200.000 euro. Ondertussen kreeg Vavato al zo'n veertig meldingen van geïnteresseerden. Een bod uitbrengen kan nog tot en met 31 augustus. (JVS)