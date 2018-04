Generatie van 1958 nodigt uit voor 60ste verjaardagsfeest 19 april 2018

Net als in 2016, toen ze 58 jaar jong werden, organiseert de generatie Sint-Niklazenaren uit 1958 binnenkort opnieuw een feestje, deze keer voor hun zestigste verjaardag. De Expo 58 in Brussel is hun ankerpunt. Enkele Sint-Niklazenaren richtten het Comité 58/58 op, waarmee ze op zaterdag 16 juni samen met zoveel mogelijk generatiegenoten op hun zestigste verjaardag willen klinken. Die dag houden ze eerst een art deco-wandeling en daarna een receptie, barbecue en een gezellige samenzang in kampvuurstijl in Sinaai. Alle info via e-mail naar marc.messagie@telenet.be. (JVS)