Gemeenteraadslid wordt nog 7,5 maanden schepen én OCMW-voorzitter 24 januari 2018

02u46 0 Sint-Niklaas Sp.a-gemeenteraadslid Kris Van der Coelden (51) vervangt vanaf 1 maart afscheidnemend schepen en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (sp.a), die naar de UGent trekt. Een invalbeurt van 7,5 maanden, tot de verkiezingen midden oktober.

De sp.a-afdeling in Sint-Niklaas duidde maandagavond Kris Van der Coelden aan om de bevoegdheden van Mike Nachtegael als OCMW-voorzitter en schepen van Financiën over te nemen. Vanaf 1 maart trekt Nachtegael naar Gent, waar hij administratief beheerder wordt aan de universiteit. Van der Coelden, die na de verkiezingen van 2012 een schepenmandaat ambieerde maar toch op de gemeenteraadsbanken moest plaatsnemen, krijgt op 7,5 maanden voor de volgende verkiezingen dan toch nog zijn uitvoerende functie.





Onverwacht

"Totaal onverwacht. Zo loopt het soms in de politiek: als je de ambitie hebt, valt het niet in je schoot, maar nu plots wel. Ik zal me de resterende maanden inzetten om de continuïteit van de projecten die Mike Nachtegael heeft opgestart te verzekeren, met al mijn ervaring en enthousiasme."





22 jaar actief

Van der Coelden is al 22 jaar gemeenteraadslid en was eerder al schepen, tussen 2003 en 2006. Sinds 2007 is hij kabinetsmedewerker van de Oost-Vlaams gedeputeerde en Sint-Niklase sp.a-voorzitter Peter Hertog.





De wissel zal in februari aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Mike Nachtegael, die eerder al plaats 2 kreeg op de sp.a-lijst, wil zich in oktober wél nog verkiesbaar stellen om ook volgende bestuursperiode gemeenteraadslid te blijven. Wellicht krijgt Nachtegael de plek van lijstduwer, die Van der Coelden al had ingenomen, en verhuist de nieuwe schepen en OCMW-voorzitter naar de top 3 van de lijst.





(JVS)