Gemeenteraad staat weer voor marathonzitting: “Ik schat van vrijdag 19 uur tot zaterdagochtend 4.55 uur” JVS

20 februari 2019

18u33 0 Sint-Niklaas De gemeenteraad van Sint-Niklaas staat vrijdag opnieuw voor een marathonzitting. Naast de gewone agenda van de gemeente- en OCMW-raad zijn er deze keer liefst 22 (!) toegevoegde agendapunten: 11 van sp.a, 10 van Vlaams Belang en 1 van N-VA. De 41 gemeenteraadsleden beginnen best uitgeslapen aan de lange, nachtelijke zitting. In januari duurde de zitting van 19 uur ‘s avonds tot 3.47 uur ‘s ochtends. Gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen) schat dat het deze keer nog langer zal duren: “Ik gok op 4.55 uur zaterdagochtend”.

Bijna negen uur lang duurde de zitting van de gemeenteraad van januari, van 19 uur vrijdagavond tot bijna 4 uur zaterdagochtend. De gemeenteraad van februari, komende vrijdag, lijkt opnieuw een langdurige, nachtelijke zitting te worden. Net als vorige maand moet er opnieuw gestemd worden voor heel wat nevenmandaten. Er staan ook enkele pittige punten op de agenda. Maar opvallend is vooral het aantal bijkomende punten, liefst 22 deze keer. Vorige maand waren dat er ‘slechts’ 14. Het zouden er nog meer kunnen zijn, maar oppositiepartijen CD&V en PVDA hebben deze keer géén punten aan de agenda toegevoegd. Er zijn 11 extra agendapunten van sp.a, 10 van Vlaams Belang en 1 van N-VA. Als elk toegevoegd punt gemiddeld 15 minuten in beslag neemt, wordt dat vrijdag in totaal 5,5 uur, alleen nog maar voor die extra punten. Dan is er ook nog de gewone agenda van gemeente- én OCMW-raad. “Het wordt sowieso opnieuw een héél lange zitting. Een prognose? Ik schat dat het zaterdagochtend 4.55 uur wordt”, zegt Mia Mortier (Groen), voorzitter van de gemeenteraad.

“Twee keer zitpenning"

Efficiënt vergaderen, is dit niet. Maar opnieuw wijzen meerderheid én oppositie met een beschuldigende vinger naar elkaar. Volgens de meerderheid wil de oppositie de zittingen zodanig lang rekken dat het niet anders meer kan dan twee aparte zittingen te houden, voor gemeente- en OCMW-raad, om twee keer zitpenningen te krijgen. “Nonsens”, klinkt het onder meer bij Frans Wymeersch (Vlaams Belang). “We moeten onze rol vervullen en hebben het recht om vragen te stellen. Maar net als iedereen vinden we het niet kunnen dat een zitting langer duurt dan middernacht.” Bij CD&V heeft niemand een extra punt op de agenda gezet. “Het is beter dat onze nieuwe raadsleden zich eerst inwerken. Ikzelf heb in de commissie al vragen gesteld. Niettemin zou het mogelijk zinvol zijn om twee zittingen te houden: op vrijdag voor de gemeenteraad en op maandag voor de OCMW-raad, tegen een lagere commissievergoeding dan. Een normale gemeenteraadszitting zou immers om 22 à 23 uur afgelopen moeten zijn”, stelt Jos De Meyer (CD&V).

“Buitensporig”

De stadsadministratie ging na hoeveel bijkomende agendapunten er in de vorige bestuursperiode waren. “Gemiddeld waren er 7 extra punten in de gemeenteraad en 2 in de OCMW-raad. Dat het er nu 22 in totaal zijn, wijst er op dat er gezocht wordt naar het verlengen van de zitting om ze uiteindelijk op te splitsen. Dat lijkt het uiteindelijke doel van de oppositie”, stelt gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen). Zij ging de voorbije weken na hoe de situatie in andere Vlaamse centrumsteden is. “Daar verloopt het ook allemaal op één avond, maar niet zo buitensporig lang als bij ons. Daar zijn ze klaar voor middernacht. Het kan dus anders. Vermoedelijk heeft het ook te maken heeft met het begin van de nieuwe bestuursperiode. Wellicht zal het aantal vragen en tussenkomsten na enkele maanden wel afnemen, als er wat matigheid optreedt. We hebben beslist om pas na zes maanden een evaluatie te maken. In maart is er echter opnieuw een overleg met alle fracties. Dan zullen we het er opnieuw over hebben. Tot dan is er nog één zitting en die zal dus weer héél lang duren.”

Nipte meerderheid

Een extra moeilijkheid voor de raadsleden van N-VA, Groen en Open Vld is dat er in Sint-Niklaas een heel krappe meerderheid is, van 22 op 41 zetels. In de praktijk wil dat zeggen dat het vereiste minimum van 21 raadsleden aanwezig moet zijn om rechtsgeldig te vergaderen. Vanaf er twee raadsleden van de meerderheid de zaal verlaten, bijvoorbeeld voor een sanitaire stop of een koffie beneden, kan de oppositie de zitting laten schorsen, wat vorige maand al een paar keer gebeurde. Een pauze nemen in een lange nacht wordt dan óók al moeilijk. Dan maar een lunchpakket meenemen voor ‘s nachts? “In principe mag er niet worden gegeten en gedronken in de raadszaal”, stelt Mia Mortier. “Ik zou de zitting al moeten schorsen om een gezamenlijke pauze in te lassen. Vorige keer was er een soepbedeling van een raadslid buiten. Dat is nu niet het geval. Er is even geopperd om een lichte maaltijd aan te bieden ‘s nachts, maar dat gaan we uiteindelijk niet doen. Ik zou iedereen aanraden om goed te eten op voorhand. Water is altijd aanwezig in de zaal. En we zullen verder wel zien hoe het vrijdagnacht loopt...”