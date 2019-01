Gemeenteraad duurt bijna 9 uur: “Dit is allerminst efficiënt vergaderen” JVS

28 januari 2019

16u18 0 Sint-Niklaas De nieuwe bestuursperiode is in Sint-Niklaas meteen ingezet met een bijna negen uur durende gemeenteraadszitting: van 19 uur vrijdagavond tot precies 3.47 uur zaterdagochtend. Dat was vooral het gevolg van een aantal ‘zware’ agendapunten, een groot aantal toegevoegde agendapunten van de oppositie én de samenvoeging van gemeenteraad en OCMW-raad. Efficiënt vergaderen, is dit niet. Meerderheid en oppositie wijzen echter met een beschuldigende vinger naar elkaar. Het lijkt er alvast op dat er de komende maanden nog wel vaker nachtwerk op het programma zal staan van de gemeenteraadsleden.

De nieuw verkozen gemeenteraadsleden in Sint-Niklaas hebben zich zaterdagochtend allicht afgevraagd waar ze aan begonnen zijn. De eerste echte zitting van de gemeenteraad in deze nieuwe bestuursperiode was meteen één van de langste in járen. Bijna negen uur lang duurde de zitting, van 19 uur vrijdagavond tot bijna 4 uur zaterdagochtend.

Op voorhand was het al duidelijk dat het een stevige zitting zou worden. De discussie over de diftar-afvalophaling duurde zowat drie uur, daarna volgden nog pittige discussies over de kabinetsformatie en de Elisabethwijk. Ook moest er nog gestemd worden, met pen en papier, voor een hele reeks nevenmandaten. Het tellen van die stemmen nam telkens heel wat tijd in beslag. De zitting werd ook nog een paar keer geschorst voor overleg. Eén keer was er zelfs een kwartier schorsing om buiten op de Grote Markt soep te eten, om half 1 ‘s nachts, een traktatie van N-VA’er Filip Herman. Dan waren er nog de toegevoegde agendapunten van de oppositie, 14 in totaal: 9 van Vlaams Belang, 5 van PVDA. Het was uiteindelijk al na 2 uur ‘s nachts toen de OCMW-raad nog moest starten. In Sint-Niklaas is ervoor gekozen om zowel de agenda van de gemeenteraad als die van de OCMW-raad in één zitting af te werken. Uiteindelijk sloot gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen) om precies 3.47 uur de zitting af.

“Karikatuur”

Dit heet niet efficiënt vergaderen. Daarover waren meerderheid én oppositie het wél eens, al wezen ze met een beschuldigende vinger naar elkaar. “We hebben op voorhand de praktische organisatie van de gemeenteraadszittingen met de voorzitters van alle fracties besproken”, schetst burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “We hebben ook in de andere centrumsteden navraag gedaan hoe zij het plannen. We hebben dan beslist om de eerste maanden te bekijken hoe het loopt. De OCMW-raad duurde in de oude formule doorgaans 1 à 1,5 uur. Maar door de opstart van het Zorgpunt Waasland vanaf begin deze maand zijn er sowieso heel wat minder agendapunten. Dus in feite hoeft er geen aparte OCMW-raadszitting te zijn. Iedereen was ermee akkoord, behalve Vlaams Belang. Die vindt dat er twee aparte zittingen moeten zijn, voor gemeenteraad en OCMW-raad. Als je natuurlijk in totaal negen aanvullende punten aan de agenda toevoegt, waaronder een paar niet dringende, dan probeer je op een kunstmatige manier aan te tonen dat het niet op één avond kán. Dan maak je er een karikatuur van. De oppositie mag en moet zijn rol kunnen spelen, maar ik heb liever dat het gebeurt op een fatsoenlijke en inhoudelijke manier, niet door te ‘filibusteren’. Dit mag echter geen spelletje worden, want er is geen winnaar. Ofwel hou je twee zittingen en dan zegt iedereen dat het om twee keer zitpenningen gaat. Ofwel duurt het te lang en wordt de vraag opgeworpen hoe je nog ernstig kan vergaderen na middernacht.”

“Helft niet meer aan het luisteren”

Volgens Frans Wymeersch (Vlaams Belang) mag de rol van de oppositie niet ingeperkt worden. “We hebben het recht om te interpelleren, wat we ook élke zitting doen. We hebben niet méér agendapunten aangebracht dan anders. De oppositie moet zijn rol kunnen spelen. Vergaderingen die langer dan middernacht duren, vinden wij echter niet kunnen. Het was al een zware agenda. Men wist dat er gegarandeerd lange discussies zouden zijn. Toen ik om 3 uur ‘s nachts nog moest beginnen aan mijn vragen voor de OCMW-raad heb ik voorgesteld om de zitting uit te stellen naar maandag. Dat vond de meerderheid niet opportuun. Uiteindelijk heb ik die vragen gesteld, maar was de helft al niet meer aan het luisteren. Dat is niet productief vergaderen. Als het niet mogelijk is om deftig te vergaderen, moet je je conclusies trekken. Voor volgende maand hebben we immers wéér heel wat agendapunten, over belangrijke thema’s. En bij sp.a en CD&V, die deze keer géén toegevoegde punten hadden, zullen er volgende keer wellicht wel zijn. PVDA had nu vijf interpellaties, dat raadslid zal óók weer vragen hebben. Als het de bedoeling is om die vragen te limiteren, gaan wij daar absoluut niet mee akkoord.”